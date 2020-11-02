Общество 02.11.2020 09:54
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02.11.2020 09:54
535 голов овец, завезенных с территории Республики Дагестан в Волгоградскую область без ветеринарных документов, были обнаружены на территории Еланского района, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФС Россельхознадзора по РВАОиРК. Мелкий рогатый скот содержался в хозяйстве физического лица. Овцевод привлечен к административной ответственности.
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