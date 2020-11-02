Общество

Овечки из Дагестана без документов поселились в Волгоградской области

Общество 02.11.2020 09:54
0
02.11.2020 09:54


535 голов овец, завезенных с территории Республики Дагестан в Волгоградскую область без ветеринарных документов, были обнаружены на территории Еланского района, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФС Россельхознадзора по РВАОиРК.      Мелкий рогатый скот содержался в хозяйстве физического лица. Овцевод привлечен к административной ответственности.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Общество
02.11.2020 12:32
Общество 02.11.2020 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2020 21:04
Общество 01.11.2020 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2020 20:06
Общество 01.11.2020 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2020 18:57
Общество 01.11.2020 18:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.11.2020 17:32
Общество 01.11.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2020 17:23
Общество 01.11.2020 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2020 15:17
Общество 01.11.2020 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.11.2020 12:30
Общество 01.11.2020 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.11.2020 12:03
Общество 01.11.2020 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2020 11:58
Общество 01.11.2020 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2020 08:30
Общество 01.11.2020 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2020 21:37
Общество 31.10.2020 21:37
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2020 21:28
Общество 31.10.2020 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2020 17:17
Общество 31.10.2020 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2020 14:10
Общество 31.10.2020 14:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:39
В Волгоградской области мать троих погибших детей отправили в колониюСмотреть фотографии
12:32
Родители волгоградских выпускников взыскали с известного кафе предоплату за «сгоревший» выпускнойСмотреть фотографии
12:07
Волгоградский «КАУСТИК» победил в конкурсе, организованном Российским Союзом химиковСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области коронавирусные сводки продолжают ужасатьСмотреть фотографии
11:37
Ищите, где хотите: в Волгоградской области в ковидном госпитале нет антибиотиков для пенсионеркиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
В Садах Придонья выбирают лучших по профессииСмотреть фотографии
10:35
Болельщики из Волгограда, Москвы и Краснодара пошалили после игры "Ротора" и "ЦСКА"Смотреть фотографии
10:09
В центре Волгограда легковушка «KIA» обняла столб – водитель в больницеСмотреть фотографии
09:54
Овечки из Дагестана без документов поселились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:08
В Волгограде в сауне погибла супружеская параСмотреть фотографии
08:20
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: ряд районных коммунальных операторов не оплачивает электроэнергию весь 2020 годСмотреть фотографии
21:04
В Дзержинском районе Волгограда наведение властями порядка обернулось гаражной свалкойСмотреть фотографии
20:06
«Кто в черном мешке?»: в Волгограде родные умершего в ковидном госпитале пенсионера потребовали опознания телаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Волгоградский «Ротор» проиграл ЦСКА - 0:1Смотреть фотографии
18:57
Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью бывшего губернатора Волгоградской области и сенатора Николая МаксютыСмотреть фотографии
17:32
Новыми жертвами коронавируса в Волгоградской области стали три женщины и мужчинаСмотреть фотографии
17:23
Из Волгоградской области выдворят настырного гражданина АрменииСмотреть фотографии
15:17
Николая Максюту похоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:30
Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
12:15
Сядет надолго: избивший волгоградца Арсен Мелконян будет отвечать за смертьСмотреть фотографии
11:58
Все больше и все страшнее: коронавирус вцепился в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:42
Житель Волжского намудрил со сказкой для полицииСмотреть фотографии
11:28
Сотрудники “Виво маркет” повышают квалификацию в Волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговлиСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде в массовом ДТП пострадали три человекаСмотреть фотографии
22:33
В Волгограде умерла Заслуженный тренер Арина ТарасоваСмотреть фотографии
21:37
Дети Волгоградской области получат "индивидуальные" подарки к Новому годуСмотреть фотографии
21:28
Придется посидеть без тепла: к ремонту рванувшего трубопровода в Дзержинском районе Волгограда подойдут основательноСмотреть фотографии
21:09
Чиновники запретили спасать приговоренные к казни дубы Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
18:22
Лекарств нет, но вы держитесь: больным волгоградцам предлагают ждать поставок в аптекиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:31
Трагедия с гибелью молодой женщины произошла в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 