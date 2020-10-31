В Волгограде речные трамваи завершат осенний сезон 5 ноября

С 5 ноября приостанавливается работа сезонных речных маршрутов до острова Сарпинский. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, изменения в работу водного транспорта внесены в соответствии с решением регионального оперативного штаба. Навигация по четырем речным направлениям «Красноармейск – Вязовая грива», «Волгоград - Островная», «Тулака - Сарпинский», «Обувная фабрика - Сарпинский», традиционно завершающих свою работу в начале ноября, продолжится до 4 ноября включительно.

С 5 ноября для волгоградцев, постоянно проживающих на острове, предусмотрены ежедневные маршруты: «Руднева - Сарпинский» и «Волгоград - Культбаза».