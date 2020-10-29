Телеком

СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в Единой биометрической системе для пользователей iOS

Телеком 29.10.2020 12:03
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29.10.2020 12:03


СКБ-банк запустил сервис удаленной идентификации и возможность открытия счета с помощью Единой биометрической системы в мобильном приложении «СКБ Онлайн» для владельцев устройств на базе iOS. Ранее эта функция была доступна только пользователям устройств на базе Android. Банковское приложение интегрировано с программой «Биометрия» компании «Ростелеком», которое позволяет стать клиентом банка не выходя из дома, сообщили ИА «Высота 102» в компании.
Любой гражданин, который имеет подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, сдал данные в Единую биометрическую систему и успешно прошел удаленную идентификацию, может получить доступ ко всем финансовым услугам банка: открыть счет или вклад, заказать банковскую карту, подать заявку и получить кредит, совершать платежи и переводы. После прохождения удаленной биометрической идентификации будущий пользователь подписывает заявление на открытие счета, договор комплексного банковского обслуживания и становится клиентом СКБ-банка.
«Мы наблюдаем рост дистанционного взаимодействия с клиентами и делаем ставку на идентификацию в Единой биометрической системе. С помощью биометрии многие услуги банка будут становиться доступнее», — отметил руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-банка Альберт Усенко.
«С начала пандемии заметно возросло число пользователей Единой биометрической системы, а банки стали активнее выводить сервисы удаленной идентификации клиентов. Сегодня мы наблюдаем значительный рост популярности бесконтактных услуг: за последние полгода по биометрии было предоставлено столько же услуг, сколько за предыдущие полтора года. С помощью биометрии многие услуги, как в финансовой сфере, так и в других отраслях экономики, постепенно станут еще удобнее. Особенно это важно в условиях распространения коронавирусной инфекции — мы стараемся, чтобы наши граждане могли получать услуги, которые раньше требовали личного присутствия, дистанционно и безопасно», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.
СКБ-банк подключился к Единой биометрической системе, оператором которой выступает «Ростелеком», с момента ее запуска в июне 2018 года. Сегодня зарегистрировать биометрию можно во всех подразделениях банка или свыше 13,5 тысячах других отделений банков по всей России.

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