Происшествия

В Волгограде умер выпавший из окна госпиталя пациент с COVID-19

Происшествия 29.10.2020 10:21
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29.10.2020 10:21


60-летний мужчина, выпавший накануне утром с 3 этажа больницы на базе бывшего роддома в Кировском районе Волгограда, скончался в реанимации, сообщает ИА «Высота 102». У пациента был диагностирован перелом таза, лучезапястных суставов, а также черепно-мозговая травма. Известно, что после падения из окна, мужчина был доставлен в реанимацию больницы СМП №15 в Красноармейском районе. Одной из причин трагедии, по мнению источника в экстренных службах, могло стать то, что больной, испытывавший недостаток кислорода из-за коронавирусной инфекции, находился без присмотра. Люди из числа близкого окружения погибшего, утверждают, что это был мужчина с крепкой психикой, образцовый семьянин и настоящий труженик, много лет отработавший на крайнем севере.
В медучреждении по поводу ЧП официально сообщили, что заболевание COVID-19 у погибшего мужчины протекало не тяжело, в ИВЛ и дополнительном обеспечении кислородом он не нуждался. «В 6 утра пациент вышел из палаты в «красной зоне», прошел на территорию «чистой зоны» и там выбросился из окна 3 этажа. Первые реанимационные мероприятия проводил дежурный хирург».

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