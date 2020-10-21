Общество 21.10.2020 10:06
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21.10.2020 10:06
17-летнего ребенка госпитализировали после ДТП в Урюпинске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 39-летний водитель «Газели» при повороте не уступил дорогу мотоциклу «Омакс», с которым в результата столкнулся. За рулем двухколесного транспортного средства, у которого не было регистрационного знака, был несовершеннолетний мальчик без водительских прав.
В Волжском еще один невнимательный газелист проглядел пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Авария по вине 55-летнего водителя произошла накануне вечером на улице Оломоуцкой напротив дома №74. Пострадавшего с травмами отправили в больницу.
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