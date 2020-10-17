О героях современности расскажет телеканал «День победы» Триколора

Телеком 17.10.2020 12:52
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17.10.2020 12:52
На специальном канале "День победы" будет запущен цикл передач, интервью и телесериалов о самых значимых победах нашей страны в различных областях: науке, спорте и культуре. Как рассказала ИА "Высота 102" пресс-секретарь Триколора Анастасия Соколовская, помимо архивных и документальных передач о победе в Великой Отечественной войне, зрители канала смогут узнать о главных свершениях и открытиях в науке и медицине, а также о моментах триумфа наших героев в спорте и космосе.
Так, с 23 октября стартует цикл интервью в рамках авторского проекта журналиста, телеведущего и продюсера Кирилла Набутова. Личными историями о пути к успеху поделятся кардиохирург Лео Бокерия, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, боксер и депутат Николай Валуев, актер мультипликатор Константин Бронзит, чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая и другие.
"Мы подготовили серию интервью о героях нашего времени, тех, кто на своем примере смог показать, каким непростым и долгим бывает путь к победе. Имена участников проекта известны каждому — сегодня эти люди знамениты. Но далеко не всем известно, как складывались их истории успеха. В нашем проекте герои откровенно рассказывают, как профессионально росли и как им приходилось бороться за это признание", — прокомментировал Кирилл Набутов.
"Триколор пересмотрел концепцию канала, существенно расширив повестку. В центре внимания зрителей окажутся передачи и сюжеты о великих прорывах в области науки, техники нового поколения, покорителях Арктики, участниках трансполярных перелетов, дрейфующей станции "Северный полюс-1". У нас в стране, например, есть единственный в мире атомный ледокольный флот. Отдельный цикл будет посвящен великим российским женщинам от императрицы Екатерины II до первой женщины-космонавта, вышедшей в открытый космос, Светланы Савицкой. В современных реалиях мы постоянно сталкиваемся с новыми вызовами времени, потому важно представлять широкой аудитории истории сегодняшнего дня о российских победителях в самых разных областях", — отметил Андрей Нестеров, заместитель генерального директора по стратегическому и операционному маркетингу Триколора.
Телеканал "День Победы" также сохранит свой традиционный и полюбившийся клиентам Триколора цикл передач о победе в Великой отечественной войне. В рамках программы "Письма с фронта" запущена рубрика "Голоса Победы" — десятки аудиофайлов, которые военкоры записывали прямо на передовой.
Телеканал "День Победы", запущенный 3 апреля 2020 года, доступен через спутник и в OТT-среде через приложение "Триколор Кино и ТВ". За весь период вещания канал уже посмотрели около 18 млн телезрителей.
Триколор — мультиплатформенный оператор, предоставляющий комплекс цифровых услуг и сервисов, который включает в себя телесмотрение, на всей территории России. Триколор создает единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени. Наряду с традиционным просмотром ТВ через спутник клиенты Триколора могут использовать для просмотра телеканалов интернет-подключение, а также возможности управления эфиром (перемотка, пауза, телеархив). В 2019 году Триколор запустил онлайн-кинотеатр, который доступен подписчикам при подключении гибридного приёмного оборудования к интернету или в приложении "Триколор Кино и ТВ" на смартфонах, планшетах или Smart TV. Также оператор предоставляет доступ к услуге "Спутниковый интернет" и сервису "Умный дом".
По итогам 2019 года общая база оператора составила 12,230 млн домохозяйств, в том числе 10 млн подписчиков HDTV.
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