В Волгограде вышла на линию новая маршрутка





Сегодня в Волгограде начал работать вспомогательный маршрут №52А «Поселок им. М. Горького - Университет». Для удобства жителей поселка Горьковский для маршрутов №88 и №52А сформировано единое расписание движения, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Новое направление позволяет повысить транспортную доступность отдаленных от основных магистралей территорий в Советском районе, считают в мэрии. Общественный транспорт маршрута №52А работает от конечной в поселке Горьковский и проезжает с остановками «Поликлиника», «Депо», «Воинская часть», «Ежовка», «Пятый участок», «Автозаводская» до Второй продольной магистрали. Затем автобусы вспомогательного маршрута направляются в сторону Советского района с остановками «Ул. Ардатовская», «Ул. Чигиринская», «ВолГАУ», «Нефтяной техникум», «Зеленое кольцо», «Обувная фабрика». Далее маршрут проходит через улицы Полухина, им. Маршала Василевского, им. Владимира Петровского, им. Александра Просвирова с остановками «Янтарный город», «Кардиоцентр» до конечной «Университет».

Новый маршрут дополнил работу опорного автобусного направления №88 «Поселок им. М. Горького - Ж/д вокзал». Департаментом городского хозяйства проведена работа по организации единого расписания для этих двух маршрутов. Сетевой интервал движения в часы пик на совмещенном участке пути от конечной «Пос. Горьковский» до выезда на Вторую Продольную магистраль составляет порядка 8 минут.

Между тем, ранее жители поселка Максима Горького выражали возмущение исчезновением маршрутки №88, которая дублировала движение одноименных автобусов. В мэрии поясняли, что коммерческие маршрутки никогда не входили в схему муниципальных маршрутов, хотя они благополучно возили пассажиров несколько лет.



