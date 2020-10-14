В Волгограде вышла на линию новая маршрутка

Общество 14.10.2020 14:35
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14.10.2020 14:35
Сегодня в Волгограде начал работать вспомогательный маршрут №52А «Поселок им. М. Горького - Университет». Для удобства жителей поселка Горьковский для маршрутов №88 и №52А сформировано единое расписание движения, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Новое направление позволяет повысить транспортную доступность отдаленных от основных магистралей территорий в Советском районе, считают в мэрии. Общественный транспорт маршрута №52А работает от конечной в поселке Горьковский и проезжает с остановками «Поликлиника», «Депо», «Воинская часть», «Ежовка», «Пятый участок», «Автозаводская» до Второй продольной магистрали. Затем автобусы вспомогательного маршрута направляются в сторону Советского района с остановками «Ул. Ардатовская», «Ул. Чигиринская», «ВолГАУ», «Нефтяной техникум», «Зеленое кольцо», «Обувная фабрика». Далее маршрут проходит через улицы Полухина, им. Маршала Василевского, им. Владимира Петровского, им. Александра Просвирова с остановками «Янтарный город», «Кардиоцентр» до конечной «Университет».
Новый маршрут дополнил работу опорного автобусного направления №88 «Поселок им. М. Горького - Ж/д вокзал». Департаментом городского хозяйства проведена работа по организации единого расписания для этих двух маршрутов. Сетевой интервал движения в часы пик на совмещенном участке пути от конечной «Пос. Горьковский» до выезда на Вторую Продольную магистраль составляет порядка 8 минут.
Между тем, ранее жители поселка Максима Горького выражали возмущение исчезновением маршрутки №88, которая дублировала движение одноименных автобусов. В мэрии поясняли, что коммерческие маршрутки никогда не входили в схему муниципальных маршрутов, хотя они благополучно возили пассажиров несколько лет.
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