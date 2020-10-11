Общество

В Волгоградской области - пугающий рост количества заразившихся коронавирусом

Общество 11.10.2020 13:15
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11.10.2020 13:15


Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области ухудшается. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 159 человек. Это – печальный рекорд за всю пандемию. Жертвами инфекции в регионе стал уже 161 человек.

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