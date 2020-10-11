Снять маски безразличия призвали жителей Волгоградской области11.10.2020 16:33
Суд в Волгограде постановил снести «Сосновый бор»11.10.2020 13:47
"Убивают себя и других": в Волгоградской области обеспокоены ростом ДТП из-за неопытных водителей11.10.2020 11:24
В региональной Госавтоинспекции проанализированы статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных начинающими водителями. Согласно ведомственным документам, начинающими или молодыми водителями считаются автовладельцы, стаж управления транспортными средствами у которых составляет менее двух...