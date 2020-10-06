Происшествия

В Волгоградской области нашли жителя Дагестана после наезда на пешехода и скрывшегося с места ДТП

Происшествия 06.10.2020 10:36
0
06.10.2020 10:36


На стационарном посту в Калачевском районе накануне задержали машину «ВАЗ-2110» под управлением 28-летнего жителя Дагестана, который на своем автомобиле сбил пешехода. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ориентировки после ДТП были направлены экипажам отдельного батальона ДПС 4 октября. По предварительным данным, вечером этого дня машина, за рулем которой находился житель Дагестана, двигалась по автодороге Р-22 «Каспий» в сторону г. Волгограда и  на 762 км. наехала  на 52-летнего пешехода.  Водитель скрылся с места аварии. Пострадавший с переломом левой голени госпитализирован.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Происшествия
06.10.2020 11:12
Происшествия 06.10.2020 11:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2020 14:57
Происшествия 05.10.2020 14:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2020 11:45
Происшествия 05.10.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2020 10:50
Происшествия 05.10.2020 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2020 13:29
Происшествия 04.10.2020 13:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2020 10:05
Происшествия 04.10.2020 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2020 09:58
Происшествия 04.10.2020 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2020 09:47
Происшествия 03.10.2020 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2020 21:43
Происшествия 02.10.2020 21:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2020 17:07
Происшествия 02.10.2020 17:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2020 13:04
Происшествия 02.10.2020 13:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2020 10:46
Происшествия 02.10.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2020 10:16
Происшествия 02.10.2020 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2020 10:04
Происшествия 02.10.2020 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2020 16:57
Происшествия 01.10.2020 16:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:39
В Волгограде ревнивец чужими руками сжег иномарку дамы сердцаСмотреть фотографии
11:31
В волгоградском облздраве объяснили дефицит антиковидной плазмыСмотреть фотографии
11:17
Реконструкцией наземной части линии скоростного трамвая займется волгоградское предприятиеСмотреть фотографии
11:12
Последствия неудачного поворота авто в центре Волгограда засняли уличные камеры (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:58
В Волгоградской области машина сбила лошадь: водитель в больницеСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде подпольные миллионеры сколотили состояние на ядохимикатахСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области нашли жителя Дагестана после наезда на пешехода и скрывшегося с места ДТПСмотреть фотографии
10:19
Губернатор Волгоградской области оценил ситуацию в региональном здравоохраненииСмотреть фотографии
10:06
«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в WinkСмотреть фотографии
08:44
Власти Волгоградской области нашли способ побороть очереди в поликлиникахСмотреть фотографии
20:45
В Волгоградской области около 300 школьников сразил коронавирусСмотреть фотографии
20:16
Волгоградская облдума обзаведется битамиСмотреть фотографии
19:23
Губернатор Волгоградской области избавился от одного из заместителейСмотреть фотографии
17:20
Пока только слова: в Волжском пытаются гасить скандал с увольнением тренеров по плаваниюСмотреть фотографии
17:04
Вопросы без ответов: официальные структуры Волгоградской области заняли глухую оборону в теме коронавирусаСмотреть фотографии
17:02
«Он только начал познавать мир»: Архипу из Волгограда нужны средства на реабилитациюСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде спустя 27 лет женщина узнала своего насильникаСмотреть фотографии
16:10
Военные хранят тайну госпиталя Минобороны в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:17
Волгоградский "Отелло" на глазах сыновей избил соперника до смертиСмотреть фотографии
15:16
В Волгоградскую область прибыла новая партия вакцин от гриппаСмотреть фотографии
15:03
Мы помним: 19 лет назад погиб сотрудник УФСБ по Волгоградской области Александр КораблевСмотреть фотографии
14:57
Вооруженный пассажир угнал такси в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде скончался 95-летний участник Сталинградской битвыСмотреть фотографии
12:19
Объем капитальных вложений «Россети Юг - Волгоград» за 8 месяцев превысил 76 млн рублейСмотреть фотографии
11:50
Становится хуже: в Волгоградской области COVID-19 ежедневно бьет антирекордыСмотреть фотографии
11:45
Безработный под Волгоградом спилил 52 дуба на продажуСмотреть фотографии
11:43
В части волгоградских больниц и детских садов потеплелоСмотреть фотографии
11:10
На случай ухудшения: в Волгоградской области готовятся к новым ограничительным мерамСмотреть фотографии
10:50
Под Волгоградом мужчина с пистолетом отобрал у школьницы 300 рублейСмотреть фотографии
10:31
ПСБ поддержал более 37 тыс. предприятий МСБ на общую сумму 50 млрд рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 