В Волгоградской области нашли жителя Дагестана после наезда на пешехода и скрывшегося с места ДТП





На стационарном посту в Калачевском районе накануне задержали машину «ВА З-2110» под управлением 28-летнего жителя Дагестана, который на своем автомобиле сбил пешехода. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ориентировки после ДТП были направлены экипажам отдельного батальона ДПС 4 октября. По предварительным данным, вечером этого дня машина, за рулем которой находился житель Дагестана, двигалась по автодороге Р-22 «Каспий» в сторону г. Волгограда и на 762 км. наехала на 52-летнего пешехода. Водитель скрылся с места аварии. Пострадавший с переломом левой голени госпитализирован.



