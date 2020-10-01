Волгоградские школы проверят на законность установки оборудования для распознавания лиц





Как административный эксперимент над несовершеннолетними расценили родители учащихся общеобразовательных школ Волгограда установку тепловизоров с функцией бесконтактного измерения температуры тела и распознавания лиц. В течение нескольких дней к волгоградскому к уполномоченному по правам человека поступил целый ряд обращений от граждан, сообщили ИА «Высота 102» в аппарате омбудсмена.

В частности, родители учащихся МОУ СШ № 3, МОУ СШ № 78, МОУ «Гимназия № 16», г. Волгограда в своих жалобах указывают на то, что со стороны администрации общеобразовательных учреждений не было предоставлено полной информации об этих нововведениях. По мнению граждан, использование аппаратуры с функцией распознавания учащихся по биометрическим данным без информирования о целях, задачах, порядке хранения и использования персональных данных, без получения добровольного согласия законных представителей несовершеннолетних является нарушением действующего законодательства РФ.

Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области совместно с административно-надзорными органами проведет проверку соблюдения положений действующего законодательства, в том числе нормативно-правовых положений о персональных данных при внедрении в общеобразовательных учреждениях видеокамер с функцией распознавания лиц.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что из бюджета Волгоградской области было потрачено 30 миллионов рублей для закупки тепловизоров для 29 школ Волгограда и Волжского. В администрации Волгоградской области поясняли, что комплексы могут определять температуру как отдельно стоящего человека, так и движущихся потоком людей. Измерение температуры происходит с высокой точностью менее чем за одну секунду: погрешность составляет не более половины градуса. Кроме того, специальный фильтр ложных тревог позволяет системе фокусироваться только на человеке, игнорируя посторонние объекты с высокой температурой. После апробирования системы в школах Волгограда и Волжского будет принято решение о тиражировании этого опыта в остальных образовательных учреждениях региона, заявляли в администрации.