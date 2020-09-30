



В оперштабе раскрыли подробности новых смертей от коронавируса в печальной статистике жертв COVID-19 в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», среди умерших – две жительницы Волжского. Установить примерную дату начала заболевания и способ заражения у 65-летней жительницы так и не удалось. Ее госпитализировали уже в тяжелом состоянии в волгоградскую клиническую больницу №4. У пенсионерки были хронические заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы.

60-летняя жительница Волжского вызвала врача на дом спустя четыре дня после появлений признаков недомогания. После чего ее бригада скорой помощи госпитализировала в ГБУЗ «ГБ №2». У женщины имелся также букет хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет.

60-летний мужчина из Октябрьского района скончался в ГБУЗ «ВОКБ №1». Также не удалось установить примерную дату и способ заражения коронавирусом. Мужчина страдал хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями желудочно-кишечного тракта.

Всего от коронавирусной инфекции в Волгоградской области скончались уже 147 человек.



