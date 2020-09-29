Статистика пугает: коронавирус в Волгоградской области не сдается





Подтверждены новые две смерти от коронавируса в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном региональном штабе, всего в регионе уже 144 человека скончались от инфекции. Также стало известно о 105 новых заболевших.

Между тем, в эти минуты проходит заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в частности, заявил, что «ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Волгоградской области – контролируемая, но становится всё более напряженной» и отметил рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, а также острыми респираторно-вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями. Ожидается, что оперштаб примет новые решения по борьбе с коронавирусом.



