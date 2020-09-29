В Волгограде следователи готовы отнестись с пониманием к уклонистам от военной службы

Общество 29.09.2020 11:57
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29.09.2020 11:57
Широкомасштабные мероприятия по розыску лиц, уклонившихся от военной службы, проводит Военный следственный отдел СК РФ по Волгоградскому гарнизону. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, военнослужащие, уклонившиеся от прохождения военной службы, могут добровольно явиться в военный следственный отдел по Волгоградскому гарнизону и заявить о себе, как о военнослужащем, незаконно находящемся вне части. «Добровольная явка с повинной является смягчающим преступление обстоятельством, более того, по каждому случаю самовольного оставления военнослужащим части будет тщательно исследоваться обстоятельства и поводы, побудившие к совершению самовольного оставления части. Также, если самовольное оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств, то военнослужащий, уклонившийся от военной службы, будет освобожден от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к ст. 337-338 УК РФ», - рассказали в Военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградском гарнизону.
Адрес отдела: 400087, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 117, тел/факс : 8-(8442)-37-37-46, электронный адрес: vso-1404@vso.rsnet.ru
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