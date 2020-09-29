В Волгограде следователи готовы отнестись с пониманием к уклонистам от военной службы





Широкомасштабные мероприятия по розыску лиц, уклонившихся от военной службы, проводит Военный следственный отдел СК РФ по Волгоградскому гарнизону. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, военнослужащие, уклонившиеся от прохождения военной службы, могут добровольно явиться в военный следственный отдел по Волгоградскому гарнизону и заявить о себе, как о военнослужащем, незаконно находящемся вне части. «Добровольная явка с повинной является смягчающим преступление обстоятельством, более того, по каждому случаю самовольного оставления военнослужащим части будет тщательно исследоваться обстоятельства и поводы, побудившие к совершению самовольного оставления части. Также, если самовольное оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств, то военнослужащий, уклонившийся от военной службы, будет освобожден от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к ст. 337-338 УК РФ», - рассказали в Военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградском гарнизону.

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