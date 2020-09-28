Районного прокурора из Волгограда отправили на север

Общество 28.09.2020 10:39
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28.09.2020 10:39
Старший советник юстиции, бывший прокурор Кировского района Волгограда Павел Смагоринский назначен на должность заместителя прокурора Новосибирской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Ранее Павел Смагоринский также занимал должности следователя прокуратуры района, следователя и старшего следователя прокуратуры Волгограда, прокурора отдела управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Волгоградской области, заместителя прокурора Советского района Волгограда, прокуроров Тракторозаводского и Советского районов Волгограда.
На новую должность в Новосибирской области Павел Смагоринский назначен приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.09.2020 № 822-к.
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