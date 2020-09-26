Общество

«Часики тикают»: сторонники волгоградского времени продемонстрировали решительность

Общество 26.09.2020 16:18
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26.09.2020 16:18


Сегодня на площади Ленина в Волгограде встретились сторонники волгоградского времени для записи видеообращения в связи с намерением депутатов облдумы вернуть регион в московскую часовую зону. Как сообщает ИА «Высота 102», сюда пришли несколько десятков человек после приглашения активистов движения «Волгоградское время» всем  желающим высказаться по данному вопросу. Волгоградцы, объединенные общей идеей, вновь выразили возмущение действиями народных избранников, вспомнили о многочисленных нарушениях, которые сопровождали опрос по времени. «Хоть суд в отказе, но часики тикают». – оптимистично заявляли собравшиеся, обсуждая в том числе и решение Центрального суда Волгограда, отказавшего сторонникам волгоградского времени в иске к областной думе. Волгоградцы выразили намерение дойти до Верховного суда, чтобы доказать незаконность действий народных избранников, которые, по мнению собравшихся, проигнорировали итоги референдума 2018 года. 

Записанные видеообращения активисты намерены отправить в различные органы власти. 
Напомним, в настоящее время законопроект о переходе Волгоградской области рассматривается в Госдуме. Пока документ благополучно преодолевает все предусмотренные законодательством этапы, чтобы превратиться в закон. 
Фото группы ВКонтакте "Волгоградское время".

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