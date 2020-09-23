



В Волгоградской области супругов признали виновными в совершении действий сексуального характера с применением насилия в отношении собственных детей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, 42-летнего главу семейства приговорили к 23 годам заключения в колонии строгого режима, его 36-летнюю жену – к 15 годам в колонии общего режима.

Факты насилия в отношении детей 4,6 и 8 лет были подтверждены в ходе общения несовершеннолетних с психологами социального учреждения, куда они были помещены в процессе лишения супругов родительских прав. Противоправные действия они совершали, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время дети находятся под опекой.



