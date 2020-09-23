Центральный районный суд Волгограда отклонил иск к губернатору

Общество 23.09.2020 10:51
0
23.09.2020 10:51
Центральный районный суд Волгограда отклонил иск местного жителя, который требовал отменить постановление губернатора Волгоградской области о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее объявление появилось на сайте суда с формулировкой «не подсудно данному суду».
Напомним, заявление подал в суд Станислав Терентьев, председатель общественной организации "Союз русского народа - Русская община Волгоградской области", который выразил несогласие с требованиями властей, обязывающими носить средства индивидуальной защиты. В иске он требовал предоставить доказательства пандемии коронавируса, а также выразил сомнения в полномочиях должностных лиц по составлению административных протоколов за нарушение эпидемиологических требований. Кроме того, он настаивал на признании слова "COVID" "экстремистским и разжигающим религиозную вражду". Ответчиками по иску Станислав Терентьев просил признать губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольгу Зубареву и заведующего диспансерным отделением №2 "ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больницы №2" Андрея Горелика. В диспансере, который возглавляет последний, Станислава Терентьева, желающего получить справку для продления прав, отказались обслуживать по причине отсутствия маски.
Пока неизвестно, собирается ли волгоградец обжаловать отказ в рассмотрении иска.
Реклама
Вклад в будущее детей23.09.2020 12:07
Общество 23.09.2020 12:07
Снова две смерти: коронавирус безжалостен к жителям Волгоградской области23.09.2020 11:38
Общество 23.09.2020 11:38
«Внимание всем»: в Волгограде включат сирены23.09.2020 09:50
Общество 23.09.2020 09:50
Памятник Ленину и ворота: в Волгограде ширится список объектов культурного наследия23.09.2020 08:27
Общество 23.09.2020 08:27
«Главврач тоже с коронавирусом»: COVID-19 вернулся в больницу Волгоградской области22.09.2020 21:56
Общество 22.09.2020 21:56
Волгоградский природоохранный прокурор выразил опасения из-за стройки трассы в пойме22.09.2020 21:11
Общество 22.09.2020 21:11
Губернатор Волгоградской области провел секретное совещание22.09.2020 15:42
Общество 22.09.2020 15:42
Совет Госдумы рассмотрел скандальный законопроект о переходе Волгоградской области на московское время22.09.2020 15:18
Общество 22.09.2020 15:18
В колониях Волгоградской области возобновили длительные свидания со справками22.09.2020 11:14
Общество 22.09.2020 11:14
Прокурор Волгоградской области поговорит с жителями Заволжья22.09.2020 10:12
Общество 22.09.2020 10:12
Компанию самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы могут признать несостоятельной21.09.2020 21:23
Общество 21.09.2020 21:23
«Нас сделали виноватыми!»: чета пенсионеров из Волгограда ищет управу на "кинувшую" их на матрац бизнесвумен21.09.2020 17:28
Общество 21.09.2020 17:28
В Волгоградской области на 3% повысят оклады работникам госучреждений21.09.2020 16:54
Общество 21.09.2020 16:54
Волгоградской области вновь предрекают заморозки21.09.2020 14:33
Общество 21.09.2020 14:33
Акция в поддержку врачей пройдет на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 202021.09.2020 14:06
Общество 21.09.2020 14:06
Реклама