Центральный районный суд Волгограда отклонил иск к губернатору





Центральный районный суд Волгограда отклонил иск местного жителя, который требовал отменить постановление губернатора Волгоградской области о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее объявление появилось на сайте суда с формулировкой «не подсудно данному суду».

Напомним, заявление подал в суд Станислав Терентьев, председатель общественной организации "Союз русского народа - Русская община Волгоградской области", который выразил несогласие с требованиями властей, обязывающими носить средства индивидуальной защиты. В иске он требовал предоставить доказательства пандемии коронавируса, а также выразил сомнения в полномочиях должностных лиц по составлению административных протоколов за нарушение эпидемиологических требований. Кроме того, он настаивал на признании слова "COVID" "экстремистским и разжигающим религиозную вражду". Ответчиками по иску Станислав Терентьев просил признать губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольгу Зубареву и заведующего диспансерным отделением №2 "ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больницы №2" Андрея Горелика. В диспансере, который возглавляет последний, Станислава Терентьева, желающего получить справку для продления прав, отказались обслуживать по причине отсутствия маски.

Пока неизвестно, собирается ли волгоградец обжаловать отказ в рассмотрении иска.



