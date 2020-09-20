В Волгоградской области инстамамы меняют профессию





Топ-10 самых популярных профессий, которые осваивают молодые мамы, назвали в администрации Волгоградской области. Не все родительницы малышей мечтают быть блогерами в Инстаграме – многие выбирают более приземленные способы заработка и самореализации.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе губернатора региона, чаще всего женщины выбирают для переобучения такие направления как медсестра, бухгалтер, экономист, специалист по кадрам, воспитатель, повар, администратор, швея, соцработник, специалист в сфере закупок. Также спросом пользуются специальности программиста, кладовщика, агента по закупкам, менеджера, визажиста, парикмахера и мастера маникюра.

В этом году на обучение в рамках национального проекта направлены 570 жительниц региона, воспитывающих дошколят. 492 из них уже получили дополнительное профессиональное образование.

С 2020 года в Волгоградской области организовано профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет, а также неработающих мам, воспитывающих детей дошкольного возраста. Поддержка в трудоустройстве этих категорий граждан предусмотрена национальным проектом «Демография».

Нетрудоустроенным мамам в период обучения выплачивается стипендия в размере федерального минимального размера оплаты труда (в 2020 году МРОТ составляет 12130 рублей).

Обучение проводят ведущие вузы и ссузы региона, а также профильные НКО. Дополнительную информацию об обучении можно получить в любом центре занятости населения — программа продолжит работать до 2024 года.



