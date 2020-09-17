В скорбном списке жертв коронавируса уже 13 медработников из Волгоградской области

Общество 17.09.2020 19:48
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17.09.2020 19:48
В Волгоградской области от коронавирусной инфекции скончались 13 работников медучреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные на сегодняшнем брифинге озвучил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
«Четыре случая уже подтверждены, девять случаев рассматриваются экспертами», - пояснил он. По словам чиновника, всего коронавирусом заболели 800 сотрудников медучреждений. Размер страховых выплат составил 27 миллионов рублей. Страховые выплаты получили в том числе 400 человек в связи с временной потерей нетрудоспособности. Однако, пояснил Николай Алимов, не было зафиксировано ни одного случая потери стойкой трудоспособности. Также он пояснил информацию о якобы имевших место отказов руководителей медучреждений признавать случаи заболевания коронавирусной инфекции медработников как полученные на рабочем месте. По словам Николая Алимова, никакой заинтересованности главных врачей в этом нет, так как выплаты идут по линии фонда медстрахования. Хотя он признал, что действительно, по каждому случаю заражения коронавирусной инфекцией проводится эпидрасследование, в том числе выясняется, в больничных ли стенах произошло инфицирование.
Ранее сообщалось, что в скорбном списке жертв коронавируса оказались водители скорой помощи, санитарка, врач-терапевт, главный врач одной из волгоградских поликлиник и другие сотрудники медицинских учреждений.
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