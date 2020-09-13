Зазеленеет только ради показухи? : в Волгограде засушили лицо города





На крайне неприглядный вид территории у железнодорожного вокзала обратили внимание читатели ИА "Высота 102". Привокзальную площадь можно назвать лицом города - она открывается взору гостей, прибывающих в Волгоград на поездах. Но выполненное несколько лет назад параллельно с установкой копии легендарного фонтана благоустройство не поддерживают на должном уровне. "Некоторые молодые липы совсем засохли, газоны выжженные. Там ведь не так много растительности, неужели нельзя было организовать регулярный полив. Наши чиновники способны только на показуху для начальства. Просто никто к нам давно не приезжал?",- возмущаются волгоградцы.





Ранее жители и гости Волгограда выражали беспокойство непрезентабельным видом скульптурной группы фонтана "Детский хоровод". Сейчас фонтан, открытый при участии Владимира Путина, находится на балансе муниципалитета. Следить за поливом и состоянием зеленых насаждений вокруг фонтана на Привокзальной площади, скорее всего, должна администрация Центрального района. Но видимо никаких высоких гостей в Волгограде не ждут - иначе на площади за сутки и цветы бы расцвели и деревья с газонами зазеленели.