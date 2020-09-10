Общество

«Выносите его!»: в Волгограде пассажир без маски едва не сорвал график движения трамваев

Общество 10.09.2020 10:26
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10.09.2020 10:26


Очередной конфликт из-за требования надеть маску разразился в общественном транспорте Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», свидетелями инцидента стали пассажиры трамвая №2 в утренний час пик. «В трамвай зашли контролеры и, увидев молодого человека без маски, попросили его надеть средство индивидуальной защиты. Однако мужчина категорически отказался. Он апеллировал к конституции, требовал показать постановление губернатора с печатью, обязывающее носить маски,  и говорил о нарушении его прав. Контролеры ничего не могли с ним сделать. Пассажиры тоже стали сначала просить его выполнить требование контролеров, потом даже предложили вынести мужчину из вагона. Одна девочка  хотела подарить несговорчивому пассажиру новую маску, но он отказался. Хорошо, все обошлось без мордобоя и даже мата», - рассказали очевидцы. На остановке «Ул. Рокоссовского» трамвай простоял почти 10 минут – контролеры пытались вызвать транспортную полицию, но никто не приехал. Водитель трамвая решила продолжить движение. До конечной остановки «Детский центр» все доехали в тишине, а мужчина так и не надел маску. 
Напомним, недавно в Волгограде произошел еще один конфликт по похожему поводу, когда кондуктор троллейбуса попросила девушку-пассажира надеть маску.  Тогда все закончилось более серьезными последствиями – дракой. В полиции разбираются в обстоятельствах инцидента.

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