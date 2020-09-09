Волжский трубный завод открыт для промышленного туризма

Общество 09.09.2020 14:51 Новости компаний
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09.09.2020 14:51 Новости компаний
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную металлургическую компанию (ТМК), выступит площадкой для развития промышленного туризма на территории Волгоградской области. Перспективы развития нового направления туриндустрии как формы поддержки малого бизнеса в условиях пандемии стали темой совещания, прошедшего на ВТЗ.
В нем приняли участие управляющий директор ВТЗ, заместитель председателя комитета промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской областной думы Сергей Четвериков, председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Светлана Матова, председатель Волгоградской торгово-промышленной палаты Вадим Ткаченко, руководители турфирм региона во главе с председателем Регионального союза туриндустрии Алексеем Растегаевым.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТЗ, участники встречи обсудили потенциал волгоградских предприятий для открытия экскурсионных маршрутов, вопросы подготовки профессиональных экскурсоводов и перспективы промышленного туризма как одного из ключевых направлений профориентационной работы с молодежью.
«Запрос на развитие промышленного туризма в нашем региональном туристическом сообществе сформировался уже давно, и сегодня наша общая задача поддержать это направление и те идеи, которые прозвучали в ходе нашего общения», - отметила Светлана Матова.
Как подчеркнул Сергей Четвериков, среди промышленников происходит трансформация восприятия термина «туризм»: «В настоящее время это понятие становится непременой составляющей современного бизнеса и ТМК в своей деятельности следует принципам открытости как для партнеров, так и для других заинтересованных сторон. На ВТЗ разработан определенный опыт приема делегаций различного уровня, который может быть полезен региону в развитии туриндустрии».
После обсуждения участники совещания смогли сами оценить потенциал ВТЗ как туристического объекта, побывав на экскурсии по территории предприятия и в пультовой трубопрокатного цеха.
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