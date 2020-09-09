Синоптики пообещали град и грозы в Волгоградской области

Общество 09.09.2020 10:28
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09.09.2020 10:28
Очередной неблагоприятный прогноз погоды выдали в Волгоградском ЦГМС. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, сегодня в регионе и в областном центре ожидаются переменная облачность, ночью на большей части территории кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, вечером возможен град. Днем в отдельных восточных районах прогнозируются небольшие дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха: ночью +10...+15º, по востоку +16...+18º; днем +18...+23º, местами до +26º. В Волгограде температура воздуха ночью +15...+17º; днем +22...+24º.
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