Особенная художница из Волгограда рисует, чтобы заработать на реабилитацию





Волгоградской художнице Марии Подыниногиной, у которой с детства диагностирован ДЦП, нужны средства на реабилитацию, которые она пытается заработать сама. Как сообщил ИА "Высота 102" директор парка "Раздолье" Андрей Еркин, волонтеры и неравнодушные волгоградцы решили помочь особенной художнице и запустили социальный проект "Наша Маша".





Прикованная к инвалидной коляске 20-летняя художница не может ходить, ей тяжело разговаривать, но она рисует необычные картины, наполненные жизненной силой и сочными красками. Особенно любит художница лошадей, которые являются частыми персонажами ее работ.









Марии нужны средства на реабилитацию и иппотерапию - лечение с помощью лошадей. Средства на это особенная художница решила заработать сама. Распродажа картин девушки, а также футболок, кружек, сумок и других вещей с ее рисунками, в рамках социального проекта "Наша Маша" будет проходить на благотворительной ярмарке в парке "Раздолье" каждые выходные сентября и октября с 16:00 до 21:00.



