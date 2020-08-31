«Словно и не бывало»: фотопрощание с волгоградским летом

Общество 31.08.2020 16:36
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31.08.2020 16:36
Ну вот так всегда. Ждешь это лето с поздней осени, терпишь сначала холодные дожди и пронизывающие ветра, потом скользишь на ледяной корке и радуешься первому и, как потом оказывается, единственному за всю зиму снегу, а после с надеждой вглядываешься в сирень, растущую у подъезда, не пропустить бы, как начнут распускаться первые почки. И каждый раз кажется, что наступившее лето – безразмерно, и ты обязательно все успеешь сделать. И сгонять на рыбалку обязательно с ночевкой, а лучше – на море, и объездить все дачи друзей, и поваляться на пляже, и навестить родных в другом городе.
И тут вдруг оказалось, что даже половины из задуманного сделать так и не удалось. "Вот и лето прошло. Словно и не бывало", - хит советской эстрады прямо про это. Конечно, еще "постарался" коронавирус – планы много у кого перечеркнул. Поэтому слишком быстро он настал – последний день лета. Точнее, крайний. А лет у нас будет еще очень много. Во всяком случае, будем надеяться. Просто надо пережить все плохое и радоваться сегодняшнему дню. Тем более, он такой солнечный, а впереди еще – бабье лето.
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