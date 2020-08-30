Федеральные новости

Музейный комплекс «Самбекские высоты» торжественно открыли в Ростовской области

Федеральные новости 30.08.2020 15:58
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30.08.2020 15:58


Волгоградский губернатор Андрей Бочаров сегодня принял участие в открытии Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в торжественных и памятных мероприятиях приняли участие ветераны, представители федеральных министерств и ведомств, министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Ростовской области Василий Голубев, а также главы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Приветствие участникам торжественной церемонии направил президент России Владимир Путин.

Андрей Бочаров почтил память защитников Родины, возложив цветы к мемориалу, а также ознакомился с работой музейного комплекса.
Музейный комплекс «Самбекские высоты» создан в Неклиновском районе Ростовской области, где в годы Великой Отечественной войны пролегала линия Миус-фронта. Его начали строить в июне 2018 года, строительство велось преимущественно на народные пожертвования.


Миус-фронт - оборонительный рубеж протяженностью 104 км, в декабре 1941 году возведенный немецкими войсками на правом берегу реки Миус. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога. Советские войска пытались прорвать рубеж Миус-фронта дважды - с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943 года. Он был прорван в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции. Потери Красной армии на Миус-фронте составили более 800 тысяч человек, в том числе около 300 тысяч безвозвратных потерь.


На территории музея под открытым небом обустроили 10 выставочных залов, конференц-зал, фондохранилище и открытую интерактивную площадку с техникой, принимавшей участие в ВОВ. Также комплекс включает в себя часовню, стелу «Журавли» и открытый амфитеатр. Одна из главных составляющих музея — современное мультимедийное оборудование с видео- и аудиоэффектами, воспроизводящее фрагменты исторических событий.

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