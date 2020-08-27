В Волгоградском УФАС изучили изменение цен на бензин и медицинские маски

Общество 27.08.2020 16:07
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27.08.2020 16:07
В Волгоградском УФАС не выявили нарушений антимонопольного законодательства в первом полугодии 2020 года по результатам еженедельного мониторинга стоимости ГСМ и медицинских масок. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил руководитель ведомства Роман Лучников. Так, за первое полугодие рост цен на бензин АИ-92 составил 1,14%, на бензин АИ-95 – на 1,87%, на дизельное топливо – менее 1%. Никаких нарушений не обнаружено и в сфере розничных цен на медицинские маски. А вот по результатам мониторинга цен на социально значимые продукты питания совместно с органами прокуратуры были вынесены предостережения о недопустимости необоснованного повышения цен на производимую продукцию хлебозаводом №5, «Красноармейским хлебом», а также Старополтавским и Суровикинским элеваторами.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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