Общество

Генералы ФСБ пришли к губернатору Волгоградской области

Общество 24.08.2020 14:12
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24.08.2020 14:12


Председатель общества «Динамо» генерал-лейтенант Анатолий Гулевский, руководивший УФСБ по региону, и действующий начальник Управления ФСБ РФ по Волгоградской области генерал-майор Игорь Голдобин провели встречу с губернатором Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, обсуждались вопросы взаимодействия, работы по патриотическому воспитанию и реализации совместных мероприятий в Год памяти и славы.  
«Андрей Бочаров отметил продуктивную совместную работу с обществом «Динамо» по патриотическому воспитанию и подготовке спортивного резерва. Анатолий Гулевский выразил благодарность руководству Волгоградской области за конструктивное взаимодействие, за большую работу, которая проводится в регионе по сохранению исторической памяти и патриотических традиций», - рассказали в администрации области.

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