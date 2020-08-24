Генералы ФСБ пришли к губернатору Волгоградской области





Председатель общества «Динамо» генерал-лейтенант Анатолий Гулевский, руководивший УФСБ по региону, и действующий начальник Управления ФСБ РФ по Волгоградской области генерал-майор Игорь Голдобин провели встречу с губернатором Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, обсуждались вопросы взаимодействия, работы по патриотическому воспитанию и реализации совместных мероприятий в Год памяти и славы.

«Андрей Бочаров отметил продуктивную совместную работу с обществом «Динамо» по патриотическому воспитанию и подготовке спортивного резерва. Анатолий Гулевский выразил благодарность руководству Волгоградской области за конструктивное взаимодействие, за большую работу, которая проводится в регионе по сохранению исторической памяти и патриотических традиций», - рассказали в администрации области.



