Структуры «Газпрома» уличили в ущемлении интересов жителей Волгограда





АО «Волгоградгоргаз» и ООО «Газпром газораспределение Волгоград» привлечены к административной ответственности за необоснованно короткие гарантийные сроки по договорам на техобслуживание. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, организациям назначены штрафы по 650 000 рублей каждой. Нарушители пытались обжаловать решение в судах двух инстанций, но безуспешно.

Напомним, в 2019 году УФАС признало группу лиц в составе АО «Волгоградгоргаз» и ООО «Газпром газораспределение Волгоград» нарушившими часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Газовики установили очень маленькие гарантийные сроки работ по договору на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования - АО «Волгоградгоргаз» - 6 месяцев для физических лиц, ООО «Газпром газораспределение Волгоград» – 2 месяца. В антимонопольном органе решили, что такие действия газовиков ущемляют интересы неопределенного круга лиц, поскольку после окончания гарантийного срока на потребителя возлагается дополнительная обязанность по доказыванию некачественно проведенного ТО ВКГО.

«К моменту назначения административного наказания АО «Волгоградгоргаз» и ООО «Газпром газораспределение Волгоград» добровольно исполнили предписание, гарантийный срок увеличен газораспределительными организациями до 1 года, что свидетельствует об эффективности принимаемых антимонопольным органом мер административного воздействия в интересах потребителей» - отметил в комментарии ИА «Высота 102» руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.



