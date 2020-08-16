Общество

Волгоградским школьникам: пройди профпробы и получи билет в будущее

Общество 16.08.2020 14:23
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16.08.2020 14:23


В Волгоградском-экономико техническом колледже стартуют профессиональные пробы для школьников 6-11-х классов по компетенции «Программные решения для бизнеса», сообщает ИА «Высота 102».
Школьники, зарегистрированные на платформе проекта «Билет в будущее», смогут в увлекательном формате познакомиться с профессией программиста.
Профпробы проходят в онлайн-формате и не требуют наличия базовых навыков программирования. Кроме того, они совершенно бесплатны для участников.
По итогам школьники получат рекомендации по профессиональному развитию, используя которые смогут правильно выстроить свою образовательную траекторию.

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