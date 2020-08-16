Волгоградским школьникам: пройди профпробы и получи билет в будущее





В Волгоградском-экономико техническом колледже стартуют профессиональные пробы для школьников 6-11-х классов по компетенции «Программные решения для бизнеса», сообщает ИА «Высота 102».

Школьники, зарегистрированные на платформе проекта «Билет в будущее», смогут в увлекательном формате познакомиться с профессией программиста.

Профпробы проходят в онлайн-формате и не требуют наличия базовых навыков программирования. Кроме того, они совершенно бесплатны для участников.

По итогам школьники получат рекомендации по профессиональному развитию, используя которые смогут правильно выстроить свою образовательную траекторию.



