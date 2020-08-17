Фонтан «Искусство» в центре Волгограда меняет собственника

Общество 17.08.2020 06:55
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17.08.2020 06:55
Судебные споры разгорелись по вопросу права собственности на фонтан «Искусство», который является визитной карточной Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, по иску территориального управления Росимущества признано отсутствующим право собственности городского округа город – герой Волгоград на объект недвижимости – фонтан, находящийся на Аллее Героев.
Примечательно, что фонтан «Искусство», который прошлым летом был открыт после основательного ремонта, внезапно стал спорным имуществом.
Выяснилось, что на протяжении ряда лет, когда муниципальное образование несло бремя содержания фонтана, оно не имело права распоряжаться спорным имуществом. Так посчитал суд, рассмотрев материалы дела.
Согласно сведениям из реестра федерального имущества Волгоградской области, а также сведений из ЕГРП, Российской Федерации на праве собственности принадлежит сооружение - скульптурная группа с фонтаном (кадастровый номер 34:34:000000:54056), площадью 1301,4 кв.м., расположенное на набережной реки Волга, о чем свидетельствует запись о государственной регистрации № 34-34-01/076/2010-238 от 07.04.2010. Скульптурная группа «Искусство» с фонтаном является объектом культурного значения регионального значения. Согласно паспорту объекта культурного значения на указанное сооружение, адрес его местоположения - Аллея Героев.
Администрация Волгограда исковые требования не признала. Согласно доводам ответчика, фонтан, расположенный на Аллее Героев (кадастровый номер 34:34:000000:52872), принадлежит муниципальному образованию на праве собственности и включен в реестр муниципального имущества Волгограда на основании Постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991г. № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт- Петербурга и муниципальную собственность». Фонтан включен в состав муниципальной имущественной казны Волгограда и передан на хранение муниципальному бюджетному учреждению «Волгоградзеленхоз».
В суде было отмечено, что объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности Российской Федерации и муниципальному образованию, расположены в границах земельного участка с кадастровым номером 34:34:000000:55953, площадью 131647 кв.м. Управление Росреестра по Волгоградской области сообщило суду в письме, что один объект недвижимости (кадастровый номер 34:34:000000:52872 ) входит в состав другого объекта недвижимости (кадастровый номер 34:34:000000:54056). Проще говоря, объект, который в собственности муниципалитета, входит в состав другого объекта недвижимости, находящегося в федеральной собственности.
ТУ Росимущества в Волгоградской области посчитало, что регистрация права собственности муниципального образования на фонтан, входящий в объект недвижимости федеральной собственности, нарушает права Российской Федерации.
Рассмотрев спорный вопрос, суд согласился с требованием территориального управления Росимущества. Однако решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Справка. Фонтан, символизирующий дружбу народов, сооружен в 1957 году и является одним из ключевых архитектурных объектов набережной им. 62-й Армии. С 2000-х годов неоднократно предпринимались попытки произвести капитальный ремонт сооружения, последняя - в 2012 году. Однако полностью объект так и не был восстановлен. После завершения реконструкции верхней террасы набережной, муниципальные власти весной 2019 года приступили к работам по возрождению водного сооружения. Обновленный фонтан заработал 1 июля прошлого года.
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