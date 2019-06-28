На Центральной набережной Волгограда после ремонта по-новому забил фонтан «Искусство»

Общество 28.06.2019 16:11
848 0
28.06.2019 16:11
Сегодня после завершения ремонта запустили фонтан «Искусство» на Центральной набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, теперь водный объект работает так, как было задумано при его строительстве 60 лет назад. Струи воды бьют не только из чаши, но и из фресок, а также из верхнего блюда, над которыми они расположены.
За два месяца работы подрядчик смонтировал более 2,5 км сетей, вентиляцию и 14 насосов, установил современный шкаф управления с таймером. Фонтан украсили светодиодами, которые подсвечивают центральные фигуры и фрески, подчеркивая исторический облик сооружения. Гарантия на ремонт одной из визитных карточек Волгограда составит три года.
Для фонтана составлено 11 сценариев работы в будние и выходные дни. Ежедневно по вечерам дополнительно будет включаться монохромная подсветка.
Фонтан, символизирующий дружбу народов, сооружен в 1957 году и является одним из ключевых архитектурных объектов набережной имени 62-й Армии. С 2000-х годов неоднократно предпринимались попытки произвести капитальный ремонт сооружения, последняя - в 2012 году. Однако полностью объект так и не был восстановлен. После завершения реконструкции верхней террасы набережной власти города начали работы по обновлению водного сооружения.
Реклама
Популярное по теме
17.06.2019 15:01
25824 32
13.06.2019 14:04
29490 24
В Волгограде осудили мошенницу, отнявшую квартиру у 91-летнего ветерана28.06.2019 14:03
Власти Волгоградской области нашли решение по недостроенному дому УФСИН28.06.2019 11:39
«Прощальные подарки» готовят депутаты избирателям на исходе V созыва Волгоградской облдумы28.06.2019 09:07
Администрация Волгограда задолжала за «коммуналку» свыше 4 млн рублей27.06.2019 17:24
"Не маскируем и не прячем": в Волгоградской области сфотографировали все придорожные "треноги" после выступления президента на Госсовете27.06.2019 17:22
Не лишайте последнего: жильцов дома в Волгограде попросили покинуть свои квартиры27.06.2019 17:03
На Привокзальной площади в Волгограде устанавливают новую остановку27.06.2019 15:10
В Волгограде ищут «спасителя» для обветшалого парка Гагарина27.06.2019 14:52
В Волгограде регоператор капитально ремонтирует столетний дом царицынской застройки27.06.2019 11:47
В Волгограде генерал-полковнику Росгвардии вручили приказ "Ни шагу назад!"27.06.2019 11:20
Склон у «Волгоград Арены» протестировали на готовность к очередному ливню26.06.2019 16:18
В Волгоградской области председателя сельсовета лишили мандата за несданную декларацию26.06.2019 15:53
Мечты чиновников о стильной архитектуре Волгограда снова отложили в сторонку26.06.2019 15:02
В Волгоградской области из-за жары введен особый противопожарный режим26.06.2019 14:31
В Волгограде вода на двух пляжах не прошла проверку Роспотребнадзора26.06.2019 12:03
Реклама