На Центральной набережной Волгограда после ремонта по-новому забил фонтан «Искусство»





Сегодня после завершения ремонта запустили фонтан «Искусство» на Центральной набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, теперь водный объект работает так, как было задумано при его строительстве 60 лет назад. Струи воды бьют не только из чаши, но и из фресок, а также из верхнего блюда, над которыми они расположены.

За два месяца работы подрядчик смонтировал более 2,5 км сетей, вентиляцию и 14 насосов, установил современный шкаф управления с таймером. Фонтан украсили светодиодами, которые подсвечивают центральные фигуры и фрески, подчеркивая исторический облик сооружения. Гарантия на ремонт одной из визитных карточек Волгограда составит три года.

Для фонтана составлено 11 сценариев работы в будние и выходные дни. Ежедневно по вечерам дополнительно будет включаться монохромная подсветка.













Фонтан, символизирующий дружбу народов, сооружен в 1957 году и является одним из ключевых архитектурных объектов набережной имени 62-й Армии. С 2000-х годов неоднократно предпринимались попытки произвести капитальный ремонт сооружения, последняя - в 2012 году. Однако полностью объект так и не был восстановлен. После завершения реконструкции верхней террасы набережной власти города начали работы по обновлению водного сооружения.



