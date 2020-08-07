Транспортная прокуратура потребовала убрать плавучие дома в Волгограде

Общество 07.08.2020 15:31
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07.08.2020 15:31
От собственников плавучих домов, расположенных на берегу Волги в Волгограде, потребовали убрать объекты с внутренних водных путей. Как сообщил ИА "Высота 102" в Волгоградской транспортной прокуратуре, таков итог завершившейся надзорной проверки по исполнению законодательства о внутреннем водном транспорте при эксплуатации плавучих домов, расположенных в Центральном и Советском районах Волгограда.
Установлено, что в нарушении требований законодательства указанные объекты не поставлены на учет в администрацию бассейна внутренних водных путей, не прошли классификацию и освидетельствование. Кроме того, установлено их негодное техническое состояние, которое создает предпосылки для их возгорания или затопления.
Заместитель Волгоградского транспортного прокурора обратился в суд с исковыми заявлениями к четырем собственникам объектов о понуждении их убрать с внутренних водных путей до постановки на учет. Суд требования надзорного органа удовлетворил.
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