



Футбольный матч между "Ротором" и "Зенитом" в Волгограде пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы ФК "Ротор", во время нахождения на матче согласно разработанному медицинскому регламенту зрителям обязательно необходимо надевать маску и перчатки. Наличие средств профилактики будут проверять на входе, а также измерять температуру каждому посетителю "Волгоград Арены".

Рассадка болельщиков будет осуществляется в шахматном порядке. "Установленный порядок рассадки необходимо соблюдать. В случае нарушения, стюарды в праве сделать замечание, а при повторном нарушении принять дополнительные меры", - говорится в официальном сообщении клуба.

Напомним, "Ротор" встретится с действующим чемпионом России питерским "Зенитом" на "Волгоград Арене" 11 августа. В связи с ситуацией с коронавирусом стадион будет заполнен лишь на треть.



