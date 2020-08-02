Общество

Владимир Путин поздравил с Днем ВДВ личный состав и ветеранов

Общество 02.08.2020 12:03
0
02.08.2020 12:03


«Убеждён, вы никогда не подведёте, будете твёрдо стоять на страже интересов Родины, вносить значимый вклад в развитие Вооружённых Сил России, в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны», - президент России поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 90-летием создания Воздушно-десантных войск.
Как сообщает ИА «Высота 102», в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля, в частности, говорится:
«Вы по праву гордитесь славной историей легендарной «крылатой пехоты», именами её отцов-основателей, равняетесь на своих предшественников и старших товарищей, которые всегда с честью решали поставленные задачи, при проведении специальных операций и миротворческих миссий демонстрировали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку. И конечно, в год 75-летия Победы особые слова признательности и благодарности – героям-десантникам, ветеранам Великой Отечественной войны.
Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность Присяге и Отчизне».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 14% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Общество
03.08.2020 16:40
Общество 03.08.2020 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2020 14:37
Общество 03.08.2020 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2020 14:14
Общество 03.08.2020 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2020 10:55
Общество 03.08.2020 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2020 10:21
Общество 03.08.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2020 09:32
Общество 03.08.2020 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 20:47
Общество 02.08.2020 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 14:53
Общество 02.08.2020 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 14:39
Общество 02.08.2020 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 13:17
Общество 02.08.2020 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 11:42
Общество 02.08.2020 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 10:48
Общество 02.08.2020 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 10:11
Общество 02.08.2020 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 09:06
Общество 02.08.2020 09:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.08.2020 18:14
Общество 01.08.2020 18:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:44
«Александр Суворов» прервал круиз до Волгограда из-за коронавирусаСмотреть фотографии
19:22
Банк «Открытие» получил международную награду Visa за бизнес-картыСмотреть фотографии
19:22
В Волжском бывший заключенный снова сядет за взятку начальнику колонииСмотреть фотографии
18:49
Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовыхСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде потушили пожар на нефтебазе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Рассадка в шахматном порядке и билеты от 200 рублей: в волгоградском «Роторе» определились с ценами и болельщикамиСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде в спешащую скорую влетела легковушка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:03
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»Смотреть фотографии
15:38
В Волгоградской области за кражу пестицидов осудили двоих рецидивистовСмотреть фотографии
14:55
Медики оценили шансы волгоградцев с ковидной пневмонией на нормальную жизньСмотреть фотографии
14:50
Их везут из дома: молодые волгоградцы с COVID-19 стали попадать в реанимациюСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Волгоградские коммунальщики ищут арбузные корки под землейСмотреть фотографии
14:14
В облкомздраве назвали количество погибших в пандемию волгоградских медиковСмотреть фотографии
14:07
В ЦРБ Жирновского района Волгоградской области – новый главврачСмотреть фотографии
13:26
Волгоградцы привозят с морских курортов домой COVID-19Смотреть фотографии
12:40
Семь лет – это мало: в Волгограде ужесточили приговор молодому наркодилеруСмотреть фотографии
12:23
На довыборах волгоградская коммунистка обогнала по доходам высокопоставленного единороссаСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области от коронавируса никто не выздоровелСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде нашли пропавшую больше месяца назад девушку-подросткаСмотреть фотографии
11:05
Волгоградку оставили без денег и белок-летягСмотреть фотографии
10:55
От Счастья до Мира: волгоградцы предложили варианты названий для сквера у собора Александра НевскогоСмотреть фотографии
10:21
В Волгоградской области подсчитали умерших в расцвете лет жителейСмотреть фотографии
09:32
Волгоградская гордума взыскала ущерб за утонувшие в канализации подаркиСмотреть фотографии
09:19
На трассе под Волгоградом иномарка задавила пешехода и опрокинуласьСмотреть фотографии
20:47
Под Волгоградом на ремонт среднеахтубинской трассы подбросили 100 млн рублейСмотреть фотографии
19:00
В Волгоградской области чиновники потерпели поражение в войне с 93-летней ветераномСмотреть фотографии
16:25
Опубликованы сведения о доходах семьи губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:26
Погибли четверо взрослых, ребенок в тяжелом состоянии: страшное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:53
Волгоградский «Ротор» сыграл всухую с московским ЦСКАСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде внедорожник на скорости влетел внутрь киоска «Союзпечать» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 