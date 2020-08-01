Коронавирус в Волгоградской области не щадит пенсионеров





Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стала 73-летняя жительница областного центра. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, спустя пять дней после ухудшения состояния она вызвала скорую помощь, которая госпитализировала ее в клиническую больницу №4, где у женщины диагностировали двустороннюю пневмонию. Пенсионерку спасти не удалось. В оперштабе пояснили, что женщина страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Всего за прошедшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 95 новых случаев коронавируса. Больше всего из них в Волгограде – 37, в Волжском – 24, в Камышинском районе – 17. Еще в восьми районах – от 1 до 6 случаев. От коронавируса в регионе умерли уже 63 человека.



