Общество

Бешеный бык всполошил хуторян в Волгоградской области

Общество 31.07.2020 09:55
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31.07.2020 09:55


В хуторе Калмыковский Клетского района Волгоградской области ввели карантин из-за заболевшего домашнего животного. Как рассказал ИА «Высота 102» глава Калмыковского сельского поселения Павел Аржанов, смертельную инфекцию подхватил бык, владелец которого живет на окраине населенного пункта. «Наш ветеринар предположил, что во двор могла забежать бешеная лисица и укусить животное», - пояснил глава. По его словам, в хуторе обследовали всех животных на предмет возможного заражения бешенством, но, к счастью, все оказались здоровы. Были проведены и профилактические мероприятия и среди населения  хутора.
Всего с начала года в Волгоградской области было зафиксировано около 10 очагов заболевания бешенством домашних животных. 

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