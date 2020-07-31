Бешеный бык всполошил хуторян в Волгоградской области

Общество 31.07.2020 09:55
0
31.07.2020 09:55
В хуторе Калмыковский Клетского района Волгоградской области ввели карантин из-за заболевшего домашнего животного. Как рассказал ИА «Высота 102» глава Калмыковского сельского поселения Павел Аржанов, смертельную инфекцию подхватил бык, владелец которого живет на окраине населенного пункта. «Наш ветеринар предположил, что во двор могла забежать бешеная лисица и укусить животное», - пояснил глава. По его словам, в хуторе обследовали всех животных на предмет возможного заражения бешенством, но, к счастью, все оказались здоровы. Были проведены и профилактические мероприятия и среди населения хутора.
Всего с начала года в Волгоградской области было зафиксировано около 10 очагов заболевания бешенством домашних животных.
Реклама
Многодетный волгоградец пытается вызволить беременную жену из коронавирусной больницы31.07.2020 11:00
Общество 31.07.2020 11:00
Чиновники в Волгограде заперли инвалида в четырех стенах31.07.2020 10:05
Общество 31.07.2020 10:05
В Волгограде анонсировали изменения в движении трамвая30.07.2020 20:02
Общество 30.07.2020 20:02
Синоптики пообещали шквалистый ветер и град в Волгоградской области30.07.2020 15:13
Общество 30.07.2020 15:13
Еще одну улицу в Волгограде зачистят от гаражей30.07.2020 13:50
Общество 30.07.2020 13:50
"Устали считать трупы": в Волжском проходят массовые проверки водителей после череды смертельных ДТП30.07.2020 13:01
Общество 30.07.2020 13:01
Волгоградская область не может вырваться из кольца коронавирусной сотни30.07.2020 11:53
Общество 30.07.2020 11:53
В Волгограде Росимущество спустя рукава поддерживало предпринимателей30.07.2020 11:36
Общество 30.07.2020 11:36
Будет сложный период: губернатор Волгоградской области спрогнозировал коронавирусную зиму30.07.2020 11:14
Общество 30.07.2020 11:14
В Волгограде 38 улиц готовят к большому ремонту (СПИСОК)30.07.2020 10:37
Общество 30.07.2020 10:37
«Мы как белые вороны»: волгоградцев травят за требование не прижиматься30.07.2020 10:30
Общество 30.07.2020 10:30
В Волгоградской области подняли цены на газ30.07.2020 09:01
Общество 30.07.2020 09:01
В Волгоградской области повышается плата за муниципальное жилье30.07.2020 08:37
Общество 30.07.2020 08:37
Названа дата матча «Ротора» с «Зенитом» на «Волгоград Арене»29.07.2020 21:32
Общество 29.07.2020 21:32
В Волжском на скандальную стройку детсада зашли понятные люди29.07.2020 19:35
Общество 29.07.2020 19:35
Реклама