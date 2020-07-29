Общество 29.07.2020 15:06
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29.07.2020 15:06
Родители малышей делятся в соцсетях подробностями подготовки детских садов к открытию после возможного снятия в сентябре «антикоронавирусных ограничений». Так, как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы рассказывают, что сотрудники одного из учреждений дошкольного образования открыто намекают - родителям стоит оперативно скинуться на покупку ультрафиолетовых рециркуляторов, иначе сад не сможет пройти проверку выполнения санэпидтребований и начать полноценно принимать детей. Со слов родителей, стоимость одного бактерицидного аппарата составляет примерно 11 тысяч рублей, на одну детсадовскую группу требуется как минимум 4 единицы - это уже 44 тысячи.
ИА «Высота 102» попросило прокомментировать ситуацию в городском комитете образования. Ответ ожидается.
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