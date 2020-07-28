В Волгоградской области распродаются турбазы





Увеличение предложений о продаже баз отдыха зафиксировано на популярном сайте объявлений. Как сообщает ИА «Высота 102», на Авито ищут покупателей на турбазы различного ценового сегмента. Самая дорогая коммерческая недвижимость – готовый бизнес – оценивается в 150 миллионов рублей. Можно найти и подешевле – турбазу за 35 или 24 миллиона рублей. В крайнем случае подобрать себе домик на берегу Волги всего за 3 миллиона рублей. Предлагаемые к продаже базы отдыха располагаются в Светлоярском, Среднеахтубинском и Ленинском районах Волгоградской области.

Напомним, турбазы с апреля этого года официально не функционировали из-за введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Клиентов разрешили принимать только в июле. Сейчас наблюдается спрос на отдых внутри региона из-за опасения многих жителей выезжать за пределы области.