В Волгоградской области распродаются турбазы

Общество 28.07.2020 15:27
0
28.07.2020 15:27
Увеличение предложений о продаже баз отдыха зафиксировано на популярном сайте объявлений. Как сообщает ИА «Высота 102», на Авито ищут покупателей на турбазы различного ценового сегмента. Самая дорогая коммерческая недвижимость – готовый бизнес – оценивается в 150 миллионов рублей. Можно найти и подешевле – турбазу за 35 или 24 миллиона рублей. В крайнем случае подобрать себе домик на берегу Волги всего за 3 миллиона рублей. Предлагаемые к продаже базы отдыха располагаются в Светлоярском, Среднеахтубинском и Ленинском районах Волгоградской области.
Напомним, турбазы с апреля этого года официально не функционировали из-за введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Клиентов разрешили принимать только в июле. Сейчас наблюдается спрос на отдых внутри региона из-за опасения многих жителей выезжать за пределы области.
Реклама
В Волгоградской области еще две пенсионерки не выжили после COVID-1928.07.2020 15:22
Общество 28.07.2020 15:22
В Волгограде 93-летний ветеран войны победил коронавирус28.07.2020 14:56
Общество 28.07.2020 14:56
Теплоходами на экспорт: зернотрейдеры начали отгружать волгоградский урожай28.07.2020 12:38
Общество 28.07.2020 12:38
В Волгограде ветврач госучреждения выдал документы на 6 тонн тухлых бройлеров28.07.2020 09:47
Общество 28.07.2020 09:47
Волгоградцы заставили чиновников убрать «блатной» гараж28.07.2020 09:20
Общество 28.07.2020 09:20
В Волгоградской области узаконят бесплатное горячее питание для всех младшеклассников27.07.2020 18:33
Общество 27.07.2020 18:33
Уходя - уходи: рекламную уловку торговой сети не оценили в Волгоградском УФАС27.07.2020 16:47
Общество 27.07.2020 16:47
58-летний волгоградец умер от коронавируса в детской больнице27.07.2020 14:52
Общество 27.07.2020 14:52
В Волгоградской области подорожала еще одна пригородная маршрутка27.07.2020 13:55
Общество 27.07.2020 13:55
Специалисты филиала ООО «Капитал МС» продолжают уделять особое внимание пожилым гражданам27.07.2020 12:17
Общество 27.07.2020 12:17
Смерть за смертью: в Волгоградской области от коронавируса скончались 59 человек27.07.2020 11:43
Общество 27.07.2020 11:43
ПАО «Волгоградэнергосбыт» предупреждает: не поддавайтесь на уловки мошенников27.07.2020 11:18
Общество 27.07.2020 11:18
Первые варианты названия сквера у нового храма предложили волгоградцы27.07.2020 10:59
Общество 27.07.2020 10:59
Сады Придонья меняют окна в сельской школе27.07.2020 10:29
Общество 27.07.2020 10:29
В Волгограде День ВМФ бывшие срочники отметили шествием с песнями26.07.2020 20:15
Общество 26.07.2020 20:15
Реклама