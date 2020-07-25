Происшествия

В Волгоградской области пьяный водитель перевернул «Ладу» в кювет вместе с другом

Происшествия 25.07.2020 10:06
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25.07.2020 10:06


Два молодых человека получили травмы в ночном ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в три часа ночи в селе Солодча Ольховского района. 22-летний водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомашиной «ВАЗ-21130», не справился с управлением, в результате машина опрокинулась в кювет.  Водитель и 23-летний пассажир получили различные травмы.

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