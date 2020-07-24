Общество

Спешно уничтоженный в Волгограде ансамбль стадиона «Монолит» лежит в развалинах

Общество 24.07.2020 19:53
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24.07.2020 19:53


Вокруг стадиона «Монолит» не наблюдается никакой деятельности - после спешного уничтожения строений, которые надеялись спасти защитники памятников истории и культуры, время здесь снова замерло. Как сообщает ИА «Высота 102», сейчас ансамбль входной группы, а также старые трибуны просто лежат в мертвых развалинах. Напомним, в начале июля на территории «Монолита» неожиданно появилась тяжелая техника и живописная полукруглая входная колоннада, а также фасад трибуны с ротондой без всяких церемоний перестали существовать. 

На зачищенной от советского наследия территории планируется построить современный спортивный комплекс с футбольным полем, манежем и открытыми спортивными площадками. Проект сейчас на этапе прохождения технической экспертизы.

Стадион «Монолит» в последние десятилетия не функционировал. Заняться судьбой объекта городские власти смогли только после того, как он был передан из собственности Минобороны РФ ГКУ «СШОР по легкой атлетике». 


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