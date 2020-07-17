Тройной удар: подразделения полиции под Волгоградом обработают от грызунов, насекомых и COVID-19

Общество 17.07.2020 09:22
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17.07.2020 09:22
Услуги по дератизации, дезинфекции и дезинсекции заказало Управление МВД России по Волжскому. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, исполнителя работ выберут в ходе электронного аукциона. Победителю предстоит обработать от грызунов (мышей и крыс), насекомых и клещей 2192,49 кв.м. помещений в изоляторе временного содержания, расположенного по адресу ул. 6-я Автодорога, 15б, а также в здании по ул. Карбышева, 45А, где находится Волжский отдел полиции №2.
Предполагаются также работы по дезинфекции помещений от COVID-19 по заявке заказчика не только помещений, но и автомобилей марки "ГАЗ", "Газель" и "КамАЗ".
Среди подразделений, в которых предстоит работать подрядчику, указаны также отдел по вопросу миграции на ул. Логинова, 3 и МРЭО на ул. Горького, 41.
Контракт на обработку помещений будет действовать до 25 декабря текущего года.
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