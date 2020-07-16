Общество

РУСАЛ отмечает День металлурга в новом формате

Общество 16.07.2020 14:44
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16.07.2020 14:44


День металлурга, который грядёт в воскресенье, 19 июля, станет одним из самых необычных в истории предприятий РУСАЛа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, ограничительный режим, введенный в этом году из-за короновирусной инфекции, - не предлог для отмены праздника, а всего лишь повод изменить формат. А в этом году компания отмечает своё 20-летие и пройдет оно под слоганом «Настоящие люди – настоящие дела».
«Интернет стирает границы, и даёт возможность встретиться всем вместе на одной праздничной площадке, несмотря на расстояния и часовые пояса», - отмечают в компании. Лучше всех в онлайн-формате себя чувствуют дети и подростки, поэтому для детей сотрудников алюминиевого гиганта в закрытой группе социальной сети «ВКонтакте» с 8 по 14 июля прошла игра «АЛЮМЛЭНД: загадки города будущего». Она стала не только интересным времяпровождением, но и подстегнула  творческое развитие в период школьных каникул, позволила завести новые знакомства и дала возможность выиграть ценные подарки.
Каждый день в 8 утра по московскому времени в группе игры участник получал задания и зарабатывал баллы. Например, его просили поделиться собственным ноу-хау с использованием алюминия для города будущего, смастерить из фольги игрушечное транспортное средство будущего и другое. На каждое задание отводилось определенное время, а результат могли оценить другие участники игры, ставив лайки.
Участие родителей приветствовалось, выполняя задание, они могли вспомнить своё детство и устроить небольшой семейный тимбилдинг. Победители получили шикарные призы: самокаты, аудиоколонки, рюкзаки, алюминиевые емкости для воды и даже велосипед. Не обделены оказались вообще все зарегистрировавшие - их ждали утешительные презенты.
10 июля запустилась онлайн-радиостанция «РУСАЛ.FM». Она вещает в неавторизованной части портала «РУСАЛ ОНЛАЙН» по ссылке online.rusal.ru. Сотрудники производства могут слушать эфир через радиоточки на предприятиях. Вышедшая впервые праздничная программа «На одной волне» охватила все часовые пояса и все города присутствия Компании. 
Начав с торжественной части – поздравлений руководителей и интервью с работниками и топ-менеджерами, программа продолжилась народными новостями, в которых сотрудники поделились рассказами о важных событиях в их жизни, а также, позвонив в прямой эфир, передавали приветы семье или поздравление коллегам, участвовали в играх и блицах, пели вместе с ведущими проверенные временем музыкальные хиты.
Огромной популярностью среди сотрудников пользуется игра квиз. С 11 по 15 июля сотрудники Компании сражались за титул победителя квиза «Вокруг света за 5 дней». Заявились не только команды, среди которых и молодежные советы РУСАЛа, но и индивидуальные участники, которым организаторы помогли объединиться в команды с другими игроками. За пять дней захватывающего путешествия по огромному и разнообразному миру РУСАЛа участники побывали в 10 странах и 30 городах, выполнили 20 увлекательных миссий. Для этого им понадобился не только профессиональные знания, но и креативное мышление, острый ум, широкий кругозор. Точки квиза носили имена стран присутствия РУСАЛа. На каждой из точек команды «чекинились», отвечая на географический вопрос теста, посвященный названию точки, и выполняли интерактивную миссию.
Это настоящая проверка на прочность и быстроту принятия решений, гонка, в которой победили сильнейшие и дружнейшие. Соревнование прошло в двух номинациях: топ-3 лучших команд и топ-20 самых активных игроков. За 1 место каждый участник команды-победителя получил электросамокат, за 2 место – самокат, за 3 место – аудиоколонку.
Кульминацией праздника станет развлекательное телешоу «Вечерний РУСАЛ», которое пройдет в прямом эфире в пятницу 17 июля в 16:00 по Москве.
В канун Дня металлурга сотрудники компании соберутся перед экранами смартфонов, домашних компьютеров или смарт-ТВ, чтобы в режиме реального времени отметить праздник, посмотрев развлекательное шоу. Гостями прямого эфира «Вечернего РУСАЛа» в московской телестудии станут коллеги и приглашенные гости, в числе которых Елена Вяльбе и Валерий Сюткин. Общение пройдет в неофициальной дружеской атмосфере. Раскрыться с новой стороны гостям поможет ведущий, работающий в жанре стендап-комедии. Гостями программы будут топ-менеджеры РУСАЛа, звездные гости и известные спортсмены. Ведущие дадут слово детям, проведут опрос на улицах Москвы с вопросами о РУСАЛе, алюминии, а также истории профессионального праздника День Металлурга. Живой звук будет частью программы, в студии  прозвучат известные хиты.
Зрители увидят коллег в прямом эфире, смогут позвонить в студию и заказать любимую композицию у ди-джея, услышать музыкальное поздравление и стать свидетелем того, как все города присутствия РУСАЛа – от самого восточного до самого северного – соединятся в видеоперекличке. 
Посмотреть «Вечерний РУСАЛ» можно будет на корпоративном портале и на смарт-ТВ.

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