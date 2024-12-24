Учёные РАН выпустили предупреждение о магнитной буре





25 декабря Земля может оказаться во власти солнечного ветра. Как сообщает ИА «Высота 102», в этот день до нашей планеты должна дойти вспышка, случившаяся на Солнце 23 декабря. По прогнозу учёных Солнечной астрономии РАН, она вызовет всплеск геомагнитной активности.

Буря начнётся во второй половине дня. Ближе к 18:00 возмущения достигнут уровня около 5 баллов. Своего же пика ненастье достигнет с 21:00 до 24:00. В этот период геомагнитная активность приблизится к 6-балльному уровню.

Отметим, прогнозируемая магнитная буря считается по квалификации учёных слабой. Она не должна вызвать существенных перебоев в работе спутниковых и наземных систем, однако всё же может ощущаться метеозависимыми людьми.