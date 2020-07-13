Губернатор Волгоградской области мотивировал аграриев на новый рывок в битве за урожай

Общество 13.07.2020 11:38
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13.07.2020 11:38
Высокий темп жатвы и самоотверженность работников АПК региона отметил сегодня на оперативном совещании в администрации губернатор области : «Несмотря на сложные погодные условия, волгоградские хлеборобы уже преодолели первый рубеж уборочной кампании 2020 года и собрали первый миллион тонн зерна. Областной оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме. Уже обмолочено порядка 500 тысяч гектаров. Урожайность зерновых выше среднемноголетней, качество зерна хорошее», - отметил Андрей Бочаров.
Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона также обратил внимание на сохраняющуюся опасность пожаров : «Необходимо сохранить набранные темпы уборки и провести ее в кратчайшие сроки с целью максимального сохранения урожая, принять дополнительные меры по предупреждению возгораний на полях. Особое внимание обратить на оснащенность всех работающих на полях сельхозмашин пламягасителями и другим специальным оборудованием для предупреждения возгораний, а также на наличие на полях дополнительной техники для предотвращения распространения огня и оперативной ликвидации очагов возгораний. Главам сельских поселений взять на личный контроль процессы сенозаготовки в ЛПХ как один из значимых факторов пожароопасности».
Андрей Бочаров подчеркнул, что предстоит выполнить еще значительный объем работы, которая традиционно ведется в условиях экстремально высоких температур июля.
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