Губернатор Волгоградской области мотивировал аграриев на новый рывок в битве за урожай





Высокий темп жатвы и самоотверженность работников АПК региона отметил сегодня на оперативном совещании в администрации губернатор области : «Несмотря на сложные погодные условия, волгоградские хлеборобы уже преодолели первый рубеж уборочной кампании 2020 года и собрали первый миллион тонн зерна. Областной оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме. Уже обмолочено порядка 500 тысяч гектаров. Урожайность зерновых выше среднемноголетней, качество зерна хорошее», - отметил Андрей Бочаров.





Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона также обратил внимание на сохраняющуюся опасность пожаров : «Необходимо сохранить набранные темпы уборки и провести ее в кратчайшие сроки с целью максимального сохранения урожая, принять дополнительные меры по предупреждению возгораний на полях. Особое внимание обратить на оснащенность всех работающих на полях сельхозмашин пламягасителями и другим специальным оборудованием для предупреждения возгораний, а также на наличие на полях дополнительной техники для предотвращения распространения огня и оперативной ликвидации очагов возгораний. Главам сельских поселений взять на личный контроль процессы сенозаготовки в ЛПХ как один из значимых факторов пожароопасности».

Андрей Бочаров подчеркнул, что предстоит выполнить еще значительный объем работы, которая традиционно ведется в условиях экстремально высоких температур июля.



