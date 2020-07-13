Организаторы и поставщики питания в медучреждения Волгограда изменили подход к контролю качества продуктов для больничных меню





Сыпучие продукты, в частности крупы, теперь проходят многоуровневый этап приемки, прежде чем попадают в руки поварам волгоградских больниц для готовки блюд пациентам. К стандартным процедурам добавили дополнительные этапы контроля сначала на комбинате готового питания компании “Виво маркет”, а затем и на больничных пищеблоках.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании “Виво маркет”, с такой инициативой на предприятие обратились сами предприниматели - организаторы питания в медучреждениях, чтобы вывести качество услуги в медучреждениях на более высокий уровень.

Индивидуальный предприниматель Ольга Батракова более подробно рассказала о новой системе контроля за качеством продуктов. По словам Ольги Батраковой, на необходимость усилить систему контроля за крупами она обратила внимание после того, как столкнулась с конкретным случаем на пищеблоке Волгоградской областной больницы №1.

“Во время снятия пробы с приготовленной для завтрака геркулесовой каши диет- сестрой и одним из сотрудников пищеблока было отмечено, что в готовом продукте присутствует примесь - твердое нарушенное зерно. При этом каша была сварена ровно, однородно. Поскольку случай произошел в выходной день, ситуация была доведена до заведующей производством, которая в срочном порядке приехала на пищеблок. Было принято решение приготовить геркулесовую кашу заново, что и было сделано”, - сообщила Ольга Батракова.

Старшая по пищеблоку проверила все мешки с крупами на складе - они оказались в целых упаковках. Осмотрела остатки геркулеса на кухне, и в нем действительно обнаружила незначительную долю, так называемых, нарушенных зерен, которые не провариваются во время готовки. Следует отметить, что ГОСТ допускает присутствие 0,5% примесей в геркулесовой крупе. Тем не менее, организатор питания приняла решение произвести возврат партии поставщику, параллельно инициировав усиленную систему контроля за продуктами на всех своих объектах.

Компания “Виво маркет”, как ответственный участник рынка, однозначно поддержала инициативу оператора ввести многоэтапную проверку качества поступающих продуктов и на комбинате, и при поступлении на больничные пищеблоки. Кроме того, для больниц решено приобретать геркулесовую крупу, произведенную по специальным, более жестким техническим условиям.

В результате четкая, слаженная работа, ответственное отношение к делу специалистов всех уровней не только помогли исключить неприятный инцидент в конкретной больнице, но и способствовали повышению качества услуги в медучреждении, а также выработке комплекса дополнительных мер контроля качества, который будет полезен другим операторам социального питания.

“В данном конкретном случае я была не обязана реагировать на ситуацию, ведь технологических нарушений не было. Но для меня было принципиально поступить именно так. Областная больница - это наш особый объект, где мы долгое время очень скрупулезно налаживали систему питания. И теперь мы просто не можем себе позволить снизить требования, опустить планку ни здесь, ни в какой-либо другой больнице. Несмотря на то, что я в этом бизнесе уже много лет, все время возникают нюансы, которым нужно уделить внимание. И пройти мимо не получится, потому что социальное питание - это зона повышенной ответственности, и мы это понимаем”, - прокомментировала Ольга Батракова.



