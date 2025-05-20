Цветочная революция: как цифровая доставка меняет традиции дарения

Общество 20.05.2025 14:55
0
20.05.2025 14:55
До появления услуги доставки цветов все происходило так: нужно было пройтись по нескольким цветочным салонам, выбрать и купить подходящий букет, аккуратно донести его бутонами вниз до адресата, затем вручить цветы и поздравить с праздником.
Сейчас можно в несколько кликов выбрать и заказать букет, а доставка цветов в Ижевск или Волгоград от 30 минут позволит сделать сюрприз быстро и легко. Разберемся, что и почему изменилось в моментах вручения цветов и как учесть новую реальность.
Выбор букета
Раньше цветы можно было покупать только в салонах офлайн. И хорошо, если нужны были классические композиции, но где гарантия, что в магазине будут любимые цветы мамы, 101 крупная роза или яркая авторская работа? Тогда нужно объезжать несколько салонов или просить флориста собрать композицию здесь и сейчас. А что делать, если лепестки роз чуть завяли и нет нужного оттенка упаковочной бумаги? И как купить хороший букет на 8 Марта или 14 февраля, если все уже разобрали? В общем, сложности с выбором были.
Сейчас вместо того чтобы ездить в каждый салон лично, можно заказать цветы через интернет: зайти на сайт, посмотреть фотографии, прочитать описание. Или пойти дальше — на маркетплейс цветов и подарков, где те же самые салоны и местные флористы выкладывают видео и фото своей продукции: пышных букетов ранункулюсов и хризантем, экзотических орхидей и протей, небольшие композиции из гербер и гипсофил.
Доставка букета
При доставке не нужно переживать за сохранность цветов или внешний вид упаковки: курьеры знают особенности перевозки разных композиций.
Раньше, когда букет нужно было донести до дома или до адресата, если расстояние было небольшое, а погода отличная, то все складывалось хорошо. Гораздо сложнее, когда букет нежных цветов нужно было подарить зимой, в снег или дождь: в ход шли пленка, упаковочная бумага, чтобы донести цветы до героев праздника.
Сейчас курьер может привезти цветы домой, в ресторан или в парк. Укажите свой адрес, получите букет и вручите его героям торжества лично, с теплыми поздравлениями. Или закажите букет вместе с бенто-тортиком жене на работу — в разгар рабочего дня такой подарок будет очень ценным. Можно даже выбрать доставку цветов в другом городе, чтобы порадовать маму или сестру приятным сюрпризом.
Если хотите устроить сюрприз, закажите цветы с доставкой на учебу или работу, попросите курьера привезти цветы к месту свидания.
Когда поздравляете близких в другом городе, позвоните им, когда курьер будет вручать цветы. Это создаст эффект вашего присутствия. Чтобы узнать момент вручения, можете следить за передвижениями курьера.
Реклама. ООО «Флаувау» ИНН 9702020445, erid: 2VfnxxvFuRa
В Волгограде врач спустила 7 миллионов на «бирже» с Кипра20.05.2025 16:10
Общество 20.05.2025 16:10
В Волгограде Дмитрий Вельможко покинул пост начальника главка МВД20.05.2025 14:43
Общество 20.05.2025 14:43
Самую дорогую по цене «однушку» нашли в Волгограде20.05.2025 14:13
Общество 20.05.2025 14:13
В Волгограде на борьбу с эконарушениями вышли народные инспекторы20.05.2025 13:41
Общество 20.05.2025 13:41
Нашлись и время, и деньги: прокуратура помогла вернуть коммунальные блага в Михайловскую школу-интернат20.05.2025 13:12
Общество 20.05.2025 13:12
Розыск пропавшего в сентябре пациента больницы объявила полиция Волгограда20.05.2025 12:41
Общество 20.05.2025 12:41
Спортсмены Гремячинского ГОКа сыграли товарищеский матч со «звездами» российского футбола20.05.2025 12:31
Общество 20.05.2025 12:31
Волгоградский митрополит Феодор освятил храм в Ливане20.05.2025 12:08
Общество 20.05.2025 12:08
Дороги и тротуары в 4 районах Волгограда привели в порядок перед майскими20.05.2025 11:15
Общество 20.05.2025 11:15
Праздник же кончился: в Волжском работников автоколонны оштрафовали за «победный» трамвай20.05.2025 10:19
Общество 20.05.2025 10:19
В Волжском на ул. Пушкина загорелась точка быстрого питания «На углях»20.05.2025 09:43
Общество 20.05.2025 09:43
Восстановление «Юбилейного» в Волгограде начнется после финальной экспертизы20.05.2025 09:36
Общество 20.05.2025 09:36
Волгоградский предприниматель изготовил из молока нелогичный сыр20.05.2025 09:35
Общество 20.05.2025 09:35
Клещи попили крови у 564 волгоградцев20.05.2025 09:03
Общество 20.05.2025 09:03
В Волгоградской области животные покусали 3428 человек20.05.2025 08:39
Общество 20.05.2025 08:39