Еще две дороги в Волгоградской области дождались ремонта

Общество 07.07.2020 13:18
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07.07.2020 13:18
В ближайшее время дорожники начнут ремонтировать участок трассы «Самойловка — Елань — Преображенская — Новоаннинский — Алексеевская — Кругловка — Шумилинская» в Новоаннинском районе , а также участок автомобильной дороги «Качалинская — Вертячий — Гумрак» в Иловлинском и Городищенском районах. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, общая протяженность этих объектов составляет более 33 километров, их планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году.
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