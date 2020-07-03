Общество 03.07.2020 21:33
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03.07.2020 21:33
Губернаторы должны взять ситуацию на региональных рынках труда под личный контроль, а федеральные министерства – представить предложения по расширению использования современных технологий для новых форм занятости. Эти и другие поручения дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам совещания, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе кабмина.
Руководители регионов обязаны обеспечить мониторинг за ситуацией на рынке труда и мерах, принимаемых для содействия занятости. Особое внимание им поручено уделить трудоустройству выпускников, молодых людей, впервые ищущих работу, в том числе детей-сирот.
Блок поручений Михаил Мишустин дал по развитию портала «Работа в России». Во-первых, там будет предусмотрена возможность подачи заявок на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного образования для граждан, лишившихся работы или находящихся под угрозой увольнения. Организацией займётся Минпросвещения. Для обучения планируется задействовать инфраструктуру Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Во-вторых, на портале разместят перечень лучших практик регионов и работодателей по организации стажировок будущих выпускников. Предполагается, что направлять ребят на такие стажировки образовательные организации будут с 2021 года. Минобрнауки и Минпросвещения должны обеспечить такую возможность и определить источник финансирования. Отчитаться о результатах этой работы ведомства должны до 25 февраля будущего года.
Кроме того, Минфину и Минтруду поручено оперативно решить вопрос с выделением средств для предоставления на базе портала «Работа в России» электронных услуг в сфере занятости.
Результаты исполнения поручения правительства главы регионов должны представить в Минтруд России до 1 сентября. Минтруд, в свою очередь, отчитается перед правительством о ситуации на рынке труда до 10 сентября.
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», на конец мая численность официально зарегистрированных безработных в Волгоградской области составила 29,3 тысячи человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился в 2,9 раза. Между тем, количество безработных, которые определяются по методикам МОТ – Международной организации труда – в Волгоградской области больше в разы. В МОТ безработными считают не только имеющих официальных статус, но и тех, у кого нет работы, кто находится в ее поиске, в том числе самостоятельном. Так, на конец апреля 2020 года в Волгоградской области таких было около 78 тысяч человек.
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