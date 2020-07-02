Пришкольные лагеря в Волгограде откроют в середине лета





В Волгограде полным ходом идет подготовка к открытию пришкольных лагерей - муниципалитет планирует их открыть 15 июля. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, классные комнаты обрабатываются дезинфицирующими средствами, в них устанавливаются специальные лампы для обеззараживания помещений, сотрудники проходят инструктажи, в том числе по соблюдению всех противоэпидемических требований в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что дети будут находиться в пришкольном лагере с 8.30 до 13.30 без дневного сна – такие требования к организации работы пришкольных лагерей предъявляет Роспотребнадзор. Сотрудники будут проводить постоянное проветривание и кварцевание помещений. Ежедневно будет осуществляться обязательное измерение температуры у детей, посещающих лагерь. Школьники с симптомами заболеваний в образовательное учреждение допускаться не будут. Длительность смены составит 18 рабочих дней. Родители по-прежнему вносят только порядка 6% от полной стоимости путевки: 2340 рублей стоит пребывание в лагере с двухразовым питанием. Из этой суммы родители оплачивают только 162 рубля за всю смену.

Планируется, что в 114 пришкольных лагерях интересно и с пользой проведут время порядка 15 тысяч юных волгоградцев. Максимальное количество времени дети будут проводить на свежем воздухе - для этого педагогам предстоит предусмотреть проведение на открытых площадках большинства запланированных культурно-развлекательных и спортивно-оздоровительных мероприятий, включая работу различных секций, кружков и творческих студий.



